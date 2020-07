Vampeta revela que ‘aloprou’ Marcos após falha no Mundial: ‘Você fo*** o Palmeiras’

O Velho Vamp abriu o jogo e revelou que ligou para o goleiro do Palmeiras dias depois da derrota alviverde para o Manchester United, no Japão, para tirar sarro do amigo

Se você pensa que Vampeta poupou o hoje ex-goleiro Marcos após a falha do amigo no Mundial de 1999, está completamente enganado. Na última edição de “Pergunte ao Vampeta”, programa semanal do canal Jovem Pan Esportes no YouTube, o ex-jogador mais carismático do Brasil abriu o jogo e revelou que ligou para o arqueiro do Palmeiras dias depois da derrota alviverde para o Manchester United, no Japão, para tirar sarro do então rival – na ocasião, Vampeta jogava no Corinthians. Tudo não passava de uma vingança, já que, meses antes, Marcos havia defendido um pênalti do volante que eliminara o Timão nas quartas de final da Libertadores. Como o goleiro “zombou” do corintiano após aquele jogo, Vampeta também não se conteve quando Roy Keane aproveitou a “caçada de borboleta” do palmeirense para marcar o gol dos ingleses no Mundial.

“O Marcão tinha me zoado que eu tinha perdido o pênalti na Libertadores e que ele foi convocado para a Seleção. Chegamos para almoçar na Copa América, e ele me falou: ‘Vampeta, agradeço a você por estar na Seleção’. Então, ele fez 1 a 0 contra mim, né? Gozou de mim na frente de todo mundo! Só que, aí, quando o Palmeiras perde o Mundial e o Marcos falha no lance do gol, eu ligo para ele e falo: ‘estou vendo que você falou que é o culpado pela derrota do Palmeiras, mas fica tranquilo! Não é nada disso, não… Você fo*** o Palmeiras, mesmo, mas não precisa parar de jogar! 1 a 1!'”, lembrou Vampeta, aos risos, referindo-se a um suposto desejo do ex-goleiro de se aposentar depois da derrota para o United.

