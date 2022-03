Vinicius Jr. ou Neymar: Quem é melhor na atualidade? Veja o que Vampeta respondeu

Pelas marcas expressivas e o bom futebol apresentado, o cria do Flamengo passou a ser apontado o melhor futebolista brasileiro da atualidade

Vampeta foi questionado se Neymar é melhor que Vinícius Jr.



Vinicius Júnior está vivendo uma temporada mágica, dividindo o protagonismo no Real Madrid com Karim Benzema e ajudando o time a se manter na ponta do Campeonato Espanhol. Até a publicação desta matéria, o atacante soma 35 partidas, com 16 gols marcados e 11 assistências para os companheiros. Pelas marcas expressivas e o bom futebol apresentado, o cria do Flamengo passou a ser apontado como o melhor futebolista brasileiro da atualidade. Mas, afinal, Vini está jogando mais do que Neymar, camisa 10 da seleção brasileira e do estrelado Paris Saint-Germain? O questionamento foi feito no programa “Pergunte ao Vampeta” desta semana, e o comentarista do Grupo Jovem Pan não titubeou.

“A galera que diz que o Vinicius Júnior é melhor do que o Neymar está louca. Neymar joga demais! Vinícius Jr. está começando a decolar e está bem no Real Madrid. A gente torce por ele, o Vini é um moleque do bem e humilde. Tem muito potencial, mas o Neymar hoje é o melhor jogador brasileiro em atividade. Não tem para ninguém”, declarou o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. Convivendo com lesões mais uma vez, Neymar tem números modestos na temporada: ele participou de 17 partidas, marcou quatro vezes e deu quatro passes para gols. Na próxima quarta-feira, os dois brasileiros se encontram no Santiago Bernabéu, no jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões. Na ida, o PSG levou a melhor, vencendo os madrilenos por 1 a 0, com gol de Kylian Mbappé já na prorrogação.

