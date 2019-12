125 Congresso aprova fundo eleitoral de R$ 2 bi; Câmara do EUA vota impeachment de Trump

Ouça o Podcast da Pan desta quarta-feira



Na edição desta quarta-feira (18) do Podcast da Pan Rodrigo Constantino comenta a aprovação no Congresso Nacional do orçamento de 2020. O projeto prevê fundo eleitoral em R$ 2 bilhões para as eleições do ano que vem, além de salário mínimo de R$ 1031,00 e libera um rombo de R$ 124 bilhões nas contas públicas. Outro destaque das manchetes desta quarta é a votação na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos do impeachment do presidente Donald Trump. O texto precisa da aprovação de 216 dos 431 deputados para seguir para o Senado.