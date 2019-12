126 MP diz que Queiroz recebeu R$ 2 mi de assessores; impeachment de Trump vai para o Senado

Ouça o Podcast da Pan desta quinta-feira



Na edição desta quinta-feira (19) do Podcast da Pan Rodrigo Constantino e Josias de Souza comentam a operação do Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrada contra o senador Flávio Bolsonaro nesta quarta. De acordo com as investigações, Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar, recebeu R$ 2 milhões de ex-funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) ligados a Flávio. Para a promotoria, os 483 depósitos a Queiroz seriam parte do esquema chamado de rachadinha, na Alerj. Os jornalistas também falam sobre o processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi aprovado na Câmara dos Deputados do país. Agora, o processo segue para o Senado.