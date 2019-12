133 Bolsonaro muda planos e decide passar réveillon com Michelle; Lula processa dono das Lojas Havan

Ouça o Podcast da Pan desta terça-feira



Na edição desta terça-feira (31) do Podcast da Pan Rodrigo Constantino comenta a decisão do presidente Jair Bolsonaro de passar o réveillon com a primeira-dama, Michelle, em Brasília. O presidente pretendia virar o ano na base naval de Aratu, na Bahia, mas decidiu retornar hoje à Capital Federal, onde a esposa ficou, por conta de uma pequena cirurgia. Constantino também fala sobre o processo aberto pelo ex-presidente Lula contra Luciano Hang, dono das Lojas Havan, por calúnia e difamação.