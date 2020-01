Na edição desta sexta-feira (3) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino comenta o ataque ordenado pelos Estados Unidos ao aeroporto de Bagdá, no Iraque, que matou o principal general iraniano, Qassem Soleimani. Constantino também fala sobre o preço do petróleo, que disparou após o Pentágono confirmar o bombardeio, devido ao risco do aumento das tensões no Oriente Médio.