137 Trump diz que retirará tropas se Iraque pagar base militar; Irã anuncia fim do limite de enriquecimento de urânio

Ouça o Podcast da Pan desta segunda-feira



Na edição desta segunda-feira (6) do Podcast da Pan, Marco Antonio villa e Rodrigo Constantino comentam a crise internacional que teve início na sexta-feira passada, quando um ataque ordenado pelos Estados Unidos matou o general iraniano Qassem Soleimani. Nesta segunda, o presidente Donald Trump disse que só vai retirar tropas americanas do Iraque se o governo local pagar por base militar construída no país. Villa e Constantino também falam sobre o anúncio feito pelo Irã, de que colocará fim ao limite de enriquecimento de urânio. Dessa forma, o país também vai elevar os estoques do material, abandonando de vez o tratado nuclear assinado em 2015.