Ouça o Podcast da Pan desta terça-feira



Na edição desta terça-feira (7) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino e Marco Antonio Villa comentam a decisão do Pentágono de manter as tropas norte-americanas no Iraque. Eles também falam sobre a declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro de que os jornalistas são uma espécie em extinção.