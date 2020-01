Ouça o Podcast da Pan desta quarta-feira



Na edição desta quarta-feira (8) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino e Marco Antonio Villa comentam a queda do avião ucraniano Boeing 737 em Teerã, no Irã, que matou 176 pessoas. Eles também falam sobre o lançamento de mísseis iranianos às bases dos EUA no Iraque, uma resposta ao bombardeio que matou o general Qassem Soleimani.