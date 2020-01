140 Bolsonaro não participará do Fórum Econômico Mundial de Davos; Empresa dona do avião que caiu no Irã descarta erro da tripulação

Ouça o Podcast da Pan desta quinta-feira



Na edição desta quinta-feira (9) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino e Marco Antonio Villa comentam a desistência do presidente Jair Bolsonaro de participar do Fórum Econômico Mundial de Davos. Ele pode ser representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles também falam sobre as causas da queda do boeing 737 em Teerã, no Irã.