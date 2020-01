Ouça o Podcast da Pan desta sexta-feira



Na edição desta sexta-feira (10) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino e Marco Antonio Villa comentam o vídeo, divulgado pelo jornal The New York Times, que mostra o momento em que o Boeing 737 teria sido atingido por míssil. Eles também falam sobre A decisão de Toffoli, que derrubou a censura contra o especial de Natal do Porta dos Fundos.