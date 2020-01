Ouça o Podcast da Pan desta terça



Na edição desta terça-feira (14) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino e Marco Antonio Villa comentam a recomposição do salário mínimo 2020, que será feita já que a inflação do ano passado ficou acima da previsão. Eles também falam sobre a redução de 3% no preço da gasolina e do diesel nas refinarias da Petrobras.