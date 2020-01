Ouça o Podcast da Pan desta quarta-feira



Na edição desta quarta-feira (15) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino e Marco Antonio Villa comentam o novo reajuste do salário mínimo 2020, que será de R$ 1.045. Eles também falam sobre o novo vídeo mostra que avião ucraniano que caiu em Teerã teria sido atingido por dois mísseis do Irã.