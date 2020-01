Na edição desta segunda-feira (20) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino e Marco Antonio Villa comentam a fuga de um grupo de 76 presos ligados ao PCC de uma penitenciária na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que é vizinha a Ponta Porã. Eles também falam sobre as falhas na avaliação do segundo dia de provas do Enem 2019.