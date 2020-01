Ouça o Podcast da Pan desta quarta-feira



Na edição desta quarta-feira (29) do Podcast da Pan, Marco Antonio Villa e Rodrigo Constantino comentam sobre os pacientes com sintomas do coronavírus em Curitiba, Belo Horizonte e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eles também falam sobre a liberação dos resultados do SISU, autorizada pelo STJ.