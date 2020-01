Ouça o Podcast da Pan desta quinta-feira



Na edição desta quinta-feira (30) do Podcast da Pan, Marco Antonio Villa e Josias de Souza comentam sobre os pacientes com sintomas do coronavírus em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Ceará. Eles também falam sobre a atriz Regina Duarte como nova secretária Especial de Cultura.