Ouça o Podcast da Pan desta quarta



Na edição quarta-feira (05) do Podcast da Pan, Marco Antonio Villa e Rodrigo Constantino comentam a repatriação de pelo menos 29 brasileiros, que farão uma quarentena de 18 dias em Goiás. Eles também falam sobre a aprovação do convite, no Senado, para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, dê explicações sobre o ENEM 2019.