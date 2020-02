Ouça o Podcast da Pan desta quarta-feira



Na edição desta quarta-feira (12) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino e José Maria Trindade comentam o recuo do governo sobre a proposta que reorganiza o funcionalismo público. O secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira, admitiu que não há prazo para enviá-la ao Congresso Nacional. Eles também falam sobre o novo Conselho da Amazônia, que não contará com a participação dos governadores da região.