Ouça o Podcast da Pan desta sexta



Na edição desta sexta-feira (14) do Podcast da Pan, Rodrigo Constantino e José Maria Trindade comentam a nomeação do general Walter Braga Netto para a Casa civil e a militarização do Palácio do Planalto. Eles também falam sobre a revisão de dados repetidos sobre casos de coronavírus na China.