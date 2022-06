ENQUETE – PRÓS E CONTRAS – Com três outras CPIs na fila, a CPI do MEC deve aguardar a vez ou furar a fila?

Investigações sobre o narcotráfico no Nordeste, a atuação de ONGs na Amazônia e escândalos de desvios do Ministério da Educação em gestões anteriores estão entre as comissões em processo de instalação