ENQUETE – PRÓS E CONTRAS – O TSE está conseguindo ser justo ao coibir abusos e distorções ofensivas na campanha?

Justiça Eleitoral já excluiu vídeo em que Mara Gabrilli fala do caso Celso Daniel, tirou do ar reportagem da ‘Gazeta do Povo’ sobre a Nicarágua e proibiu PT de associar Bolsonaro à prática de canibalismo