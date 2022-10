ENQUETE – PRÓS E CONTRAS – Quem se saiu melhor na costura de alianças e apoio político para o 2° turno?

Bolsonaro apareceu com governadores que tiveram votação expressiva e se reconciliou com Moro e Dallagnol; Lula ganhou acenos de Tebet, Ciro, tucanos históricos e dos pais do Plano Real