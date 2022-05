Retratos de cientistas famosos feitos com mouses, fios de cobre e joysticks são destaques da Bienal do Lixo

Evento no Parque Villa-Lobos conta ainda com diversas outras obras de arte em exposição e terá mostra de cinema e oficinas

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Retrato de Albert Einstein produzido a partir de sobras de lixo eletrônico, como mouses, fios e joysticks



A primeira Bienal do Lixo está ocorrendo em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, até o dia 5 de junho. O evento gratuito, que tem a intenção de propor o uso da arte para a transformação positiva da sociedade e um resgate da vida sem desperdícios. Além da exposição de diversas obras de arte de diversos tamanhos, serão apresentados filmes e oficinas para ajudar na discussão da gestão de resíduos sólidos e o potencial energético que temos ao usar esses resíduos. Será possível ver obras como, por exemplo, os retratos de cientistas e inventores famosos feitos com mouses, fios de cobre, headsets, joysticks, disquetes e outras sobras de lixo eletrônico. Uma mostra de cinema será realizada neste sábado, 28, a partir das 14h, para conscientizar crianças e adultos que forem ao local.

