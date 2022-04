Exclusivo: Luizão chama Pedro de ‘fraco’ e diz que jogador está acomodado no Flamengo

Entre vários temas, o campeão da Copa do Brasil de 2006 com o Rubro-Negro analisou a situação do atacante, reserva de Gabigol na equipe carioca

Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira e com passagens marcantes por gigantes do Brasil, Luizão foi o convidado da última edição do programa “Reis da Resenha”, do Grupo Jovem Pan. Além de relembrar momentos importantes de sua carreira, o ex-atacante também falou sobre o futebol atual. Entre vários temas, o campeão da Copa do Brasil de 2006 com o Flamengo falou sobre a situação de Pedro, badalado centroavante do Rubro-Negro. Segundo Luizão, o jovem é “fraco” tecnicamente e está acomodado com a situação de reserva de Gabriel Barbosa.

“O Pedro é meia-boca. Jogou onde? Só no Fluminense e quer ficar no banco do Flamengo. Eu ia querer jogar, já teria saído. Para mim, é um fraco. Minha opinião. [Eu sairia do Flamengo], lógico. Ia querer jogar”, disparou Luizão. “Você viu o Pedro jogar quanto tempo? Ele tem que ter sequência. Faz quanto tempo que não joga bem? Faz um ano que não joga. Tem que jogar”, completou o ex-jogador, que ganhou duas vezes a Libertadores da América (uma com o Vasco e outra no São Paulo), levantou a taça do Mundial de Clubes (no Corinthians) e também conquistou títulos no Palmeiras, Paraná e, claro, no Flamengo.

