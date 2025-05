Marco Antonio Villa recebe Michel Temer na segunda edição do programa Só Vale a Verdade

Ex-presidente do Brasil é o convidado desta sexta-feira (23), em entrevista inédita na Jovem Pan News

Niyi Fote/TheNews2/Estadão Conteúdo Michel Temer abordará temas como a estabilidade democrática, reformas estruturais e os bastidores de seu governo



A Jovem Pan News exibe nesta sexta-feira (23), às 22h, a segunda edição do programa Só Vale a Verdade, comandado pelo jornalista e historiador Marco Antonio Villa. O convidado da semana é o ex-presidente da República Michel Temer, que participará de uma entrevista exclusiva e franca sobre os principais acontecimentos da política brasileira nas últimas décadas, além de oferecer sua visão sobre o cenário atual e os desafios institucionais do país.

Exibido todas as sextas-feiras, das 22h às 23h, Só Vale a Verdade tem como proposta promover entrevistas aprofundadas com personalidades de destaque da vida pública brasileira. A atração é transmitida simultaneamente na TV por assinatura (Jovem Pan News), na rede de rádios Jovem Pan, no canal da emissora no YouTube, na plataforma Panflix e nas redes sociais oficiais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Michel Temer abordará temas como a estabilidade democrática, reformas estruturais, os bastidores de seu governo e o futuro do centro político no Brasil. A conversa promete revisitar episódios marcantes de sua trajetória e ampliar a discussão sobre a construção de consensos em um ambiente de polarização crescente.