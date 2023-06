Jovem Pan estreia o programa SOS Empreendedor para ajudar empresários com dificuldades nos negócios

Com apresentação de Ricardo Ventura e Eric Surita, primeiro episódio vai ao ar no canal Jovem Pan News no YouTube na terça, 6, às 20h; para participar, basta se inscrever na página do programa no site da JP

Arte/Jovem Pan SOS Empreendedor é o novo programa da Jovem Pan que estreia neste mês no YouTube



O Grupo Jovem Pan estreia o aguardado programa SOS Empreendedor, no canal de YouTube da Jovem Pan News, na terça-feira, 6, às 20h. Com elenco de peso, composto pelo especialista em linguagem comportamental e vendas Ricardo Ventura e pelo jovem apresentador e entusiasta do empreendedorismo Eric Surita, a atração promete auxiliar a audiência a enfrentar os desafios e dificuldades no mundo dos negócios. Com um formato inovador, o SOS Empreendedor vai receber toda semana um convidado especial, que pode ser um empreendedor de sucesso, um empresário renomado ou um especialista em determinada área, como vendas, marketing, RH, gestão, financeiro entre outras, com o objetivo de oferecer soluções e insights valiosos para os problemas apresentados pelos telespectadores.

O episódio de estreia contará com a presença de um convidado de destaque: Davi Braga. Aos 13 anos, Davi criou uma empresa e, aos 16 anos, a vendeu por mais de meio milhão de reais, alcançando feito inédito. Atualmente, dedica seu tempo a investir em outras empresas através de seu fundo RealDeal Ventures e a iniciativas como Jovens Protagonistas, onde atua como mentor, auxiliando outros jovens empreendedores. “Estamos muito entusiasmados com o lançamento do SOS Empreendedor”, afirmou Ricardo Ventura. “Nosso objetivo é fornecer orientações práticas e efetivas para os empreendedores, independentemente do estágio de seu negócio. Queremos que todos se sintam capacitados e motivados a alcançar o sucesso.”

Para participar do programa e ter a chance de ter seus problemas de negócio discutidos pelos especialistas e convidados, basta se inscrever acessando a página do programa no site da Jovem Pan AQUI. Os selecionados terão a oportunidade de ter suas dúvidas respondidas e receber orientações valiosas ao vivo. O SOS Empreendedor promete ser um programa imperdível para todos aqueles que buscam aprimorar suas habilidades empreendedoras e superar os desafios do mercado atual. Fique ligado e não perca a estreia no dia 6 de junho, às 20h, no canal de YouTube da Jovem Pan News.