SOS Empreendedor recebe Sandro Magaldi, autor de hard management mais lido no Brasil

Programa vai ao ar toda terça-feira, a partir das 20h, no YouTube da Jovem Pan News

Divulgação Sandro Magaldi é coautor dos best sellers "Gestão do Amanhã", "Liderança Disruptiva" e "Novo Código da Cultura"



O SOS Empreendedor recebe nesta terça-feira, 15, Sandro Magaldi, especialista em transformação de negócios com base nos pilares de gestão estratégica, liderança e cultura organizacional. Escritor, pesquisador, palestrante e conselheiro empresarial, Magaldi é coautor dos best sellers “Gestão do Amanhã”, “Liderança Disruptiva” e “Novo Código da Cultura”, além de outros cinco livros de negócios. Ao lado de José Salibi Neto, seu parceiro de trabalho, é o autor de hard management mais lido no Brasil, totalizando vendas superiores a 130 mil exemplares. Foi cofundador e CEO do meuSucesso.com, ocupou cargos de liderança na HSM e no Grupo TV1 e desenvolveu diferentes empreendimentos. Em seu dia a dia, acompanha de perto o desenvolvimento de modelos de negócio inovadores e os principais projetos de transformação organizacional, no Brasil e no mundo, identificando e disseminando as melhores práticas de adaptação às tendências do mercado consumidor e das relações de trabalho.

Sobre o SOS Empreendedor

Com elenco de peso, composto pelo especialista em linguagem comportamental e vendas Ricardo Ventura e pelo jovem apresentador e entusiasta do empreendedorismo Eric Surita, a atração promete auxiliar a audiência a enfrentar os desafios e dificuldades no mundo dos negócios. Com um formato inovador, o SOS Empreendedor vai receber toda semana um convidado especial, que pode ser um empreendedor de sucesso, um empresário renomado ou um especialista em determinada área, como vendas, marketing, RH, gestão, financeiro entre outras, com o objetivo de oferecer soluções e insights valiosos para os problemas apresentados pelos telespectadores.

Para participar do programa e ter a chance de ter seus problemas de negócio discutidos pelos especialistas e convidados, basta se inscrever acessando a página do programa no site da Jovem Pan AQUI. Os selecionados terão a oportunidade de ter suas dúvidas respondidas e receber orientações valiosas ao vivo. O SOS Empreendedor promete ser um programa imperdível para todos aqueles que buscam aprimorar suas habilidades empreendedoras e superar os desafios do mercado atual.