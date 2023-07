SOS Empreendedor recebe Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi

Programa vai ao ar toda terça-feira, a partir das 20h, no YouTube da Jovem Pan News

Divulgação Tallis Gomes criou seu primeiro negócio aos 14 anos



O empreendedor serial Tallis Gomes, de 36 anos, será o convidado do SOS Empreendedor desta terça-feira, 27, a partir das 20h, no YouTube da Jovem Pan News. Com uma visão apurada para os negócios desde a adolescência — o primeiro foi fundado quando ele tinha 14 anos —, Gomes é o criador da Easy Taxi, startup de transporte presente em 35 países e 4 continentes, da Singu — que foi vendida para a Natura — e da G4 Educação, na qual ocupa o cargo de presidente executivo. Esta última é a maior edtech do Brasil, com uma lista de 45 mil clientes em todo o país.

Sobre o SOS Empreendedor

Com elenco de peso, composto pelo especialista em linguagem comportamental e vendas Ricardo Ventura e pelo jovem apresentador e entusiasta do empreendedorismo Eric Surita, a atração promete auxiliar a audiência a enfrentar os desafios e dificuldades no mundo dos negócios. Com um formato inovador, o SOS Empreendedor vai receber toda semana um convidado especial, que pode ser um empreendedor de sucesso, um empresário renomado ou um especialista em determinada área, como vendas, marketing, RH, gestão, financeiro entre outras, com o objetivo de oferecer soluções e insights valiosos para os problemas apresentados pelos telespectadores.

Para participar do programa e ter a chance de ter seus problemas de negócio discutidos pelos especialistas e convidados, basta se inscrever acessando a página do programa no site da Jovem Pan AQUI. Os selecionados terão a oportunidade de ter suas dúvidas respondidas e receber orientações valiosas ao vivo. O SOS Empreendedor promete ser um programa imperdível para todos aqueles que buscam aprimorar suas habilidades empreendedoras e superar os desafios do mercado atual.