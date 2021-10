Conheça a trajetória da Jovem Pan: da Rádio Panamericana ao canal de notícias 24 horas na TV

Fundada em 1942, emissora revolucionou as transmissões do rádio com programas de esportes e com ídolos da MPB, até que, em 2007, o que era só áudio passou a ter imagens, consagrando o grupo como veículo multiplataforma

Arquivo/Jovem Pan A Rádio Panamericana foi criada em 1942, década que a emissora era voltada às radionovelas



Nesta quarta-feira, em 27 de outubro de 2021, a Jovem Pan inaugura uma nova fase. O grupo, que é dono da maior rede de rádio do país e está entre os principais produtores de conteúdo multiplataforma da América Latina, agora lança a TV Jovem Pan News, um canal de notícias 24 horas por dia. A ligação da Jovem Pan com a televisão vem de longa data. Tudo começou em 1942, com a inauguração da Rádio Panamericana S.A., em São Paulo. Dois anos depois, a emissora foi comprada pelo doutor Paulo Machado de Carvalho e, com isso, passou a integrar o Grupo das Emissoras Unidas – que era o conjunto de empresas de rádio e TV lideradas por ele. Em 1949, um dos personagens principais desta história iniciava sua trajetória na emissora. Um de seus filhos, Antonio Augusto Amaral de Carvalho, o Seo Tuta, aos 18 anos, passou a ajudar na administração do negócio da família.

Até que, em 1953, o grupo conseguiu a concessão de um canal de televisão e Seo Tuta deixou a direção-geral da Panamericana para se dedicar à recém-criada TV Record. Onze anos depois, já com larga experiência televisiva, ele reassumiu a direção da rádio, acumulando as atividades nos dois veículos de comunicação. Em 1965, a Panamericana passou a se chamar Jovem Pan. E, a partir daí, começou um novo capítulo na história da rádio, que se voltou, de maneira decisiva, para os esportes e passou a realizar uma série de programas com ídolos da MPB que faziam sucesso na TV Record.

Seo Tuta comentou sobre essa época durante uma entrevista para a Jovem Pan, em 2012. “Depois de fazer os maiores programas da televisão brasileira na década de 1960, eu abandonei a televisão, e fui para o rádio. E o rádio não ganhava porcaria de prêmio nenhum há anos. E nós ganhamos o prêmio da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte). Ganhamos duas vezes”, afirmou Antonio Augusto Amaral de Carvalho, o Seo Tuta. Já na década de 1970, a Jovem Pan estava em plena escalada de crescimento. Em 1973, Seo Tuta comprou as ações dos irmãos e se tornou acionista majoritário. Nessa época, foram criados os programas jornalísticos. Entre eles, o “Jornal da Manhã”, que, até hoje, é referência no jornalismo brasileiro. Em 1976, a emissora foi transferida para o atual endereço, na Avenida Paulista, e, nesse mesmo ano, foi inaugurada a Jovem Pan 2 FM, voltada para o público mais jovem.

Seguindo a trajetória de pioneirismo na radiodifusão brasileira, em 1994, o grupo implantou o projeto Jovem Pan-SAT. Com sinal de áudio totalmente digital, a empresa começou a transmitir via satélite para todo o território nacional. Dois anos depois, já atingia a marca de 17 milhões de ouvintes em todo o país, com uma programação especialmente informativa, com noticiário do Brasil e do mundo – oportunidade em que criou, também, o informativo a “Hora da Notícia”, de 10 minutos, seis vezes por dia para todas as regiões brasileiras.

Em 2007, foi dado um passo decisivo para a consagração da emissora como veículo multiplataforma. O que era só áudio passou a ter imagens. A criação da Jovem Pan Online permitiu aos espectadores assistirem à programação na internet. Hoje, a emissora já é a maior produtora de conteúdo jornalístico do YouTube na América Latina. Em 2014, por motivos de saúde, Seo Tuta deixou a presidência do grupo, que passou a ser ocupada pelo filho Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha. A nova gestão deu continuidade ao projeto de convergência tecnológica. Em 2020, entrou no ar o Panflix, o novo serviço de streaming da Jovem Pan, reunindo toda a programação veiculada, tanto na rádio, como nos canais digitais, além de conteúdos exclusivos.

Agora, em 2021, a emissora dá um novo salto com o lançamento do canal de notícias 24 horas na televisão. O Jovem Pan News será transmitido em TVs por assinatura e na parabólica. A grade receberá o reforço de novos programas, além dos já conhecidos do público. Novidade que, além de representar um avanço significativo como veículo multiplataforma, é a consolidação de um projeto antigo de levar informação e entretenimento para o público também por meio da televisão.