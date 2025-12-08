Criança de 2 anos morre atropelada por adolescente em Minas Gerais

Menina de 15 anos estava acompanhada pela mãe e por um homem que não tem carteira de habilitação

A adolescente perdeu o controle do carro ao subir uma ladeira e atingiu duas crianças



Uma criança de dois anos morreu no domingo (7) após ser atropelada por uma adolescente em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais (MG). A menina de 15 anos que conduzia o veículo também atingiu um menino de seis anos, que sobreviveu e está hospitalizado em observação.

A adolescente estava acompanha por um homem de 28 anos que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Também estava no veículo a mãe da adolescente, sentada no banco detrás.

Identificado como Daniel Lucas Martins, o “instrutor” propôs dar aulas de direção à jovem. Ele também a incentivou subir uma ladeira. Foi nesse momento que a menina perdeu o controle do veículo, desceu de ré em alta velocidade e atingiu as crianças.

O homem foi apedrejado por populares e preso. Já a adolescente foi apreendida por policiais.