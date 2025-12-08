Criança de 2 anos morre atropelada por adolescente em Minas Gerais
Menina de 15 anos estava acompanhada pela mãe e por um homem que não tem carteira de habilitação
Uma criança de dois anos morreu no domingo (7) após ser atropelada por uma adolescente em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais (MG). A menina de 15 anos que conduzia o veículo também atingiu um menino de seis anos, que sobreviveu e está hospitalizado em observação.
A adolescente estava acompanha por um homem de 28 anos que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Também estava no veículo a mãe da adolescente, sentada no banco detrás.
Identificado como Daniel Lucas Martins, o “instrutor” propôs dar aulas de direção à jovem. Ele também a incentivou subir uma ladeira. Foi nesse momento que a menina perdeu o controle do veículo, desceu de ré em alta velocidade e atingiu as crianças.
O homem foi apedrejado por populares e preso. Já a adolescente foi apreendida por policiais.
