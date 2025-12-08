Jovem Pan > Programas > Tempo Real > Derrite diz que houve negligência do PT e PSDB no combate ao crime organizado

Derrite diz que houve negligência do PT e PSDB no combate ao crime organizado

Para o deputado, a falta de medidas adequadas transformou o Brasil em um ‘paraíso da impunidade’

  • 08/12/2025 19h15
Derrite apresenta quinta versão do PL Antifacção a líderes do Centrão

Durante um evento promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) nesta segunda-feira (8), parlamentares reuniram-se para discutir o cenário da segurança pública no Brasil. O encontro foi marcado por duras críticas à atuação dos partidos PT e PSDB e por alertas sobre a infiltração do crime organizado em setores da economia formal.

O deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP), relator do projeto de lei anti-facção, afirmou que houve negligência das gestões federais do PT e estaduais do PSDB no enfrentamento a grupos como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo Derrite, a falta de medidas adequadas transformou o Brasil em um “paraíso da impunidade”.
“Não aplicaram os remédios necessários para controlar essa chaga do crime organizado. (…) Infelizmente, a segurança se tornou prioridade apenas pela falência do sistema de justiça criminal”, declarou o deputado, referindo-se ao conjunto que envolve forças policiais, Ministério Público, Judiciário e sistema prisional.

O parlamentar defendeu reformas legislativas mais rígidas e mudanças no sistema prisional para garantir que “o crime não compense”.

