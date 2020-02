Abrigo de diversos universitário, a Universidade de Glasgow tem clima boêmio e descontraído



Ela pode não ter a beleza medieval de Edimburgo, mas é sem dúvida um destino mais moderno e cosmopolita do que a capital. A portuária Glasgow é a mais populosa cidade da Escócia e a terceira maior do Reino Unido. Reduto de estudantes, aqui respira-se um ambiente boêmio que se mescla com muita história e antiguidade.

Ouça, é no Turismo Jovem Pan: