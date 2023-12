A temporada de altcoins já chegou? Tudo o que você precisa saber para aproveitar a oportunidade

O Bitcoin não é a única opção na hora de investir, e as altseasons são a prova de que é possível ter rentabilidade mesmo com as oscilações do mercado.

Divulgação/Unicorn Hunters Temporada das criptomoedas alternativas costuma ocorrer após um aumento de preço do Bitcoin



A “altseason”, ou temporada de altcoins, refere-se a um período em que o valor das moedas que não são o Bitcoin sobe e há um aumento na capitalização total do mercado. Alguns falam em altseason quando a capitalização das altcoins atinge seu valor máximo em 14 meses — como aconteceu em novembro deste ano —, enquanto outros afirmam que isso ocorre quando 75% de todas as altcoins superam o Bitcoin durante um período de 90 dias. Embora seja impossível prever a sua chegada com exatidão, a temporada das criptomoedas alternativas costuma ocorrer após um aumento de preço do Bitcoin porque, ao atingir esse ponto, o valor do BTC tende a se estabilizar, o que faz com que os investidores passem a buscar oportunidades mais rentáveis, negociando seus bitcoins para adquirir outras moedas.

No Brasil, o investimento institucional em criptomoedas está crescendo, assim como a sua utilização em geral. Uma mostra disso é o fato do maior banco em ativos do Brasil, e um dos principais credores da América Latina, ter lançado um serviço de negociação de criptoativos para seus clientes como parte de sua plataforma de investimento. Traders experientes com carteiras diversificadas estão atentos a essas tendências para colocar seu dinheiro nas criptomoedas que lhes parecem promissoras. Ninguém pode saber o momento exato para investir em uma altseason ou prever com exatidão quanto tempo ela irá durar. Por isso, cada um deve fazer sua própria pesquisa e ajustá-la a seus objetivos. Apresentamos a seguir alguns princípios básicos para aproveitar essa temporada.

Dicas para investir na altseason

Antes de qualquer coisa, é preciso considerar a volatilidade. Os preços podem mudar rapidamente, e quem diversifica comprando diferentes tipos de criptomoedas pode reduzir riscos. Nesse sentido, o primeiro passo é identificar as criptomoedas que parecem promissoras e utilizar as ferramentas disponíveis para estudar seus padrões, de modo a obter pontos de entrada e saída efetivos que ajudem a prever quando colocar dinheiro em um criptoativo e quando vendê-lo.

O melhor ponto de saída deve ser escolhido levando em consideração quais são as perdas aceitáveis ​​para cada investidor. Entretanto, não há garantias, e o mercado pode ser selvagem, especialmente para os novos traders, que estão mais suscetíveis às tendências. Isso nos leva ao próximo conselho: embora seja importante escutar ativamente as redes sociais, a análise de mercado é indispensável para a tomada de decisões de investimento. O FOMO (Fear of Missing Out) não é um bom conselheiro quando se trata da altseason, na qual múltiplos fatores buscam manipular o mercado. Ainda mais importante é verificar a origem de cada criptomoeda para evitar fraudes.

Opções contra a volatilidade

As criptomoedas de última geração contornam o problema da volatilidade de forma criativa. A Unicoin é um dos exemplos de como o paradigma dos investimentos tem se inclinado pelas criptomoedas lastreadas em ativos reais, que evitam a definição de um valor baseado apenas na oferta e demanda ou na percepção do mercado. A Unicoin traz de volta o conceito de valor intrínseco e constrói esse respaldo por meio da aquisição de propriedades imobiliárias que até o momento totalizam mais de US$ 1,3 bilhão, além de ações de empresas em crescimento. Através do programa 140%, é possível negociar propriedades para adquirir unicoins recebendo o equivalente a 140% do valor de avaliação do imóvel. Os investidores estarão ávidos por encontrar novas opções de diversificação na próxima temporada de altcoins, e as criptomoedas de última geração parecem ter chegado para oferecer boas soluções.