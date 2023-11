Brasil é líder da América Latina no uso de criptomoedas: como aproveitar a oportunidade para investir?

Ao contrário de seus vizinhos, os brasileiros são mais propensos a comprar altcoins e diversificar seus criptoativos

O Brasil é o país número um na adoção de criptomoedas na América Latina e ocupa o nono lugar em nível mundial, de acordo com o relatório Geography Cryptocurrency publicado recentemente pela Chainanalysis, uma das líderes mundiais em análise de dados de mercado. A abertura do público às inovações e o atual marco regulatório são dois dos pilares sobre os quais o Brasil construiu seu sólido mercado cripto, e os investidores ainda estão a tempo para aproveitar esse crescimento. Os brasileiros possuem particularidades na hora de investir em criptomoedas que os fazem diferenciar-se de seus vizinhos latino-americanos. Em primeiro lugar, a força do real brasileiro faz com que os investimentos e transações sejam os dois principais usos das moedas digitais, em contraste com o segundo país que mais utiliza criptomoedas na região, a Argentina, que recorre aos criptoativos como reserva de valor frente à inflação.

Enquanto os argentinos preferem as stablecoins devido ao contexto de crise econômica, os brasileiros estão mais abertos a explorar moedas alternativas, com 17% dos usuários de criptomoedas investindo em altcoins, explica a Chainanalysis. O relatório destaca que o mercado brasileiro está mais próximo do comportamento de países ricos. Outro ponto favorável do mercado brasileiro é que, embora o investimento institucional em criptomoedas tenha sofrido uma queda, houve uma recuperação nos últimos três meses, e o volume de transações varejistas e profissionais permaneceu estável ao longo do último ano.

Negociação de propriedades com criptomoedas: a chave para a liquidez

Dentre as opções disponíveis, algumas moedas digitais têm inovado nas alternativas que oferecem para sua aquisição. A Unicoin, por exemplo, criptomoeda que está prestes a realizar seu ICO, possui o programa 140, que permite a obtenção de criptomoedas de forma direta utilizando imóveis. O programa possibilita aos investidores intercambiar propriedades que não estão gerando a rentabilidade esperada por um ativo muito mais versátil e dinâmico. Atualmente, a Unicoin já conta com mais de um bilhão de dólares em imóveis adquiridos nessa modalidade e que, somados a ações de empresas com potencial de unicórnio, respaldam a criptomoeda.

Dessa forma, a Unicoin tem construído uma criptomoeda mais estável e que facilita as transações no Brasil. O desenvolvimento dos criptoativos no país têm se aliado ao crescimento do mercado imobiliário, cujo valor total de vendas aumenta 8,7% ao ano, segundo a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias). De acordo com a Coindesk, o Brasil também apresentou um aumento de 355% nas pesquisas relacionadas às criptomoedas no último ano, indicando que há cada vez mais “criptocuriosos” dispostos a dar uma oportunidade a esse tipo de investimento.