Confira quais são os três perfis de um ‘criptoinvestidor’

Pessoas que investem em criptomoedas podem ser definidas com base em critérios mais relacionados à conduta e, principalmente, à sua maior ou menor propensão ao risco

Os estereótipos são inevitáveis ​​e, na indústria das criptomoedas, há alguns que se repetem com frequência. No ano passado, em plena crise do que ficou conhecido como o “inverno cripto”, muitos meios de comunicação noticiaram a proliferação do “crypto bro” para aludir a jovens que em apenas alguns anos passaram de “investidores marginais a pilares da cultura”, e tiveram sua visibilidade amplificada por redes sociais como o Twitter e o Tik Tok. No entanto, como acontece com qualquer estereótipo, são vários os pontos questionáveis. Um dos mais frequentes é a tendência a pensar o âmbito das criptomoedas como um mundo essencialmente masculino, apesar da constatação de que o volume de investimento em ativos digitais por parte das mulheres vem crescendo de forma contínua.

Independentemente de gênero ou outras questões mais superficiais, segundo os especialistas, as pessoas que investem em criptomoedas podem ser definidas com base em critérios mais relacionados à conduta e, principalmente, por sua maior ou menor propensão ao risco. De acordo com a publicação especializada “Coin Desk”, existem três perfis claros de criptoinvestidores: 1) o curioso (crypto-curious), 2) o novato (crypto-newbie) e 3) o nativo (crypto-native). Este último grupo geralmente corresponde aos primeiros investidores do Bitcoin, ou outras moedas digitais, e pode negociar grandes volumes (sendo conhecidos, nesse caso, como “baleias”).

O “cripto-curioso” e o “cripto-novato”, por sua vez, são muito parecidos, mas, segundo o estudo, há algo substancial que os diferencia. O curioso ainda não deu o passo fundamental de comprar criptomoedas — geralmente por medo dos aspectos tecnológicos ou da volatilidade —, enquanto o novato se aventurou no investimento em moedas digitais, mas talvez sem muita segurança ou informação. No entanto, consultores financeiros concordam que ambos precisam de uma estratégia de investimento. No primeiro caso, colocá-la em prática e, no segundo, (re)definir o que talvez tenha sido feito de forma mais intuitiva do que racional.

