Criptomoedas e imóveis, um mercado que se consolida

As criptos e a tokenização estão democratizando o acesso a propriedades e multiplicando as possibilidades de investimento; saiba quais são os países que lideram as operações

Freepik Eliminação de entraves burocráticos para empréstimos é um dos benefícios do uso de criptomedas no mercado imobiliário



A crescente utilização das criptomoedas e as possibilidades abertas pela “tokenização” estão revolucionando o mercado imobiliário mundial, em parte graças à eliminação de entraves burocráticos para empréstimos e todos os requisitos exigidos pelos bancos para a aquisição de uma propriedade. De acordo com o Forex, a Espanha está no topo dos países com propriedades disponíveis para pagamento em cripto, com 289, seguido pela Tailândia, com 227, e Portugal, com 130. Em relação às propriedades cripto mais caras, o Canadá lidera a oferta de imóveis, com valores duas vezes mais altos que o seu concorrente mais próximo, os Estados Unidos.

O preço médio de um imóvel no Canadá é de 248 bitcoins, enquanto nos Estados Unidos é de 112. Países como o Panamá, em contrapartida, têm imóveis disponíveis por 53 bitcoins em média. Entretanto, há também países como as Filipinas, onde preço de venda médio é de 15 bitcoins por imóvel — o mercado mais barato seguido do México, com preço médio de 23, e da Holanda, com 26. A popularidade das criptomoedas levou ao surgimento de páginas imobiliárias onde são oferecidas propriedades em todo o mundo, e entre as criptomoedas aceitas estão Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Tether.

Atrativos da compra de propriedades com criptomoedas

O benefício número um é que as partes negociadoras economizam comissões bancárias e alguns trâmites. Nos Estados Unidos, por exemplo, essas comissões costumam ficar entre 2% e 6% do valor do imóvel. Ou seja, se você comprar uma casa de US$ 350 mil, deve estar preparado para pagar entre US$ 7.000 e US$ 21 mil em custos de negociação. Ao pagar com criptomoedas, é possível economizar muitos desses gastos adicionais e as transações são mais rápidas. Esses benefícios fizeram com que cidades como Miami, onde houve um boom imobiliário nos últimos anos, passassem a realizar transações milionárias de compra e venda de propriedades de luxo usando criptomoedas.

Tokenização de propriedades

Com a tecnologia blockchain, na qual se baseiam as criptomoedas, é possível tokenizar bens tangíveis para compra e venda. O fato do blockchain ser uma tecnologia muito segura possibilita que cada transação seja transparente, e esse é um de seus principais atrativos. “Quando um token é criado, a tecnologia blockchain gera um endereço único, garantindo uma forte proteção de dados por meio do controle de acesso, da transferência automática de direitos e do armazenamento remoto descentralizado de arquivos. A tokenização implica que apenas usuários autorizados possam acessar o sistema através de tokens únicos”, explica a Forbes. Outro atrativo é que ela possibilita a compra de frações de imóveis, multiplicando as possibilidades de investimento para quem não deseja investir grandes quantias.

Unicoin 140

A liquidez demandada por alguns players do mundo imobiliário encontra nos ativos digitais um novo leque de oportunidades para traduzir o valor de suas propriedades. A valorização do Bitcoin ao longo dos anos é um bom indicador de como as criptomoedas e os investimentos de longo prazo combinam cada vez mais.