Criptomoedas já são o segundo ativo mais importante para as mulheres

O investimento das mulheres em criptomoedas aumentou de forma significativa em comparação com a porcentagem de investidores homens, e os ativos digitais estão em segundo lugar na preferência delas, sendo superados apenas pelo dinheiro, segundo relatório divulgado no Retail Investor Beat da eToro. Estas conclusões baseiam-se em uma pesquisa realizada com 10 mil investidores de 13 países, e sinalizam que, apesar de acontecimentos como a crise da FTX, a adoção das criptomoedas pelas mulheres investidoras se acelerou em 2022. Nesse sentido, o relatório da eToro detalha que a preferência das mulheres por ativos digitais passou de 29% para 34% nos dois últimos trimestres do ano anterior, enquanto entre os homens esse aumento foi de apenas 1% (de 42% para 43%).

Para além das diferenças, as razões pelas quais mulheres e homens investem em criptomoedas podem ser explicadas pelo foco nos investimentos de longo prazo, conforme a análise de Ben Laidler, líder de marketing global da eToro, no relatório. “É importante enfatizar que os investidores de varejo são predominantemente de longo prazo. A maior parte deles, 63%, planeja manter seus investimentos por anos ou décadas, e apenas 4% o fazem por dias”, afirmou. A preferência pelos investimentos de longo prazo em relação aos ativos digitais já havia sido destacada pelo relatório Global Consumer Payments 2022 da Accenture sobre investidores de primeira viagem. Segundo o levantamento, os motivos específicos que levaram os investidores iniciantes a entrar no mercado das criptomoedas foram, em primeiro lugar, “o longo prazo” (28%), seguido da “curiosidade” (22%).

Embora o conceito de longo prazo no mundo das criptomoedas possa variar (alguns analistas consideram que essa variação seja entre 5 e 10 anos), a indústria de criptomoedas tem demonstrado grande resiliência ao longo de sua jovem história. Desde 2009, o setor deu provas de sua alta volatilidade e, apesar das diversas previsões sobre seu fim, as criptomoedas continuam despertando interesse e entusiasmo.