Conheça o Índice de Medo e Ganância e saiba como ele pode ser uma ferramenta para entender o comportamento dos investidores

Divulgação/Unicorn Hunters Tendências e emoções podem influenciar tanto o mercado quanto os indicadores econômico



Os padrões de comportamento orientam as atividades diárias e as decisões de investimento. É sabido que as tendências e emoções podem influenciar tanto o mercado quanto os indicadores econômicos e, em um ambiente volátil como o das criptomoedas, as manchetes e os comentários nas redes sociais podem construir ou dissolver fortunas em um só dia. Estudos da Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de Seul indicam que o volume de negociação do Bitcoin e a volatilidade de seus rendimentos são significativamente impactados por um catálogo de emoções. Tais sentimentos afetam o processo de variação da rentabilidade total dos investidores e podem influenciar o mercado financeiro, gerando oscilações de valores extraordinárias.

Há inclusive um indicador criado para medir o fenômeno, conhecido como Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas, que se refere aos sentimentos predominantes no mercado. Trata-se de uma escala onde o 0 corresponde a uma situação de medo extremo onde os investidores vendem excessivamente e de forma irracional, e o 100 diz respeito à ganância extrema, indicando uma provável correção do mercado.

Para calcular esse índice, sites como o CoinMarketCap usam dados de preços e negociações das criptomoedas mais populares associados a informações exclusivas sobre o comportamento dos usuários, obtendo assim um diagnóstico mais preciso do sentimento predominante no mercado. Com a expectativa de aprovação do ETF do Bitcoin nos Estados Unidos e a recuperação do valor do BTC entre o final de 2023 e o início de 2024, o clima geral tem sido de ganância moderada, em torno de 67 pontos. Nos momentos em que o mercado sofreu perdas severas, como as vividas em novembro de 2021, o nível de medo chegou a 16 pontos.

Decisões emocionais alimentadas pelo estresse

Além do medo e da ganância, outras expressões também se popularizaram no universo dos criptoativos. É o caso do conceito de FOMO (Fear of Missing Out), utilizado frequentemente para denominar o medo de perder uma tendência avaliada pelo indivíduo como vencedora. Esse tipo de decisão emocional ocorre quando a mesma prevalece sobre o pensamento racional em momentos de estresse, seja por euforia ou por pânico. Por isso, é vital que o investidor conheça esses conceitos e desenvolva uma abordagem realista do mundo dos investimentos que evite possíveis surpresas associadas à volatilidade. Para enfrentar este desafio, as novas gerações de moedas digitais têm desenvolvido mecanismos que favorecem a transparência e a estabilidade, reduzindo o impacto da volatilidade dos mercados.

A Unicoin — criptomoeda oficial do programa Unicorn Hunters —, por exemplo, é respaldada por ativos. Mais de US$ 1,3 bilhão do seu lastro corresponde ao valor das propriedades adquiridas através do plano 140, que oferece a possibilidade de negociação direta de imóveis na compra de unicoins. Cada imóvel é vendido a 140% do seu valor de avaliação. Além das propriedades, o respaldo da criptomoeda é composto por ações das empresas selecionadas pelo programa Unicorn Hunters. Iniciativas como a Unicoin têm estabelecido um novo padrão de mercado, no qual as decisões de investimento são tomadas de modo informado e com opções mais transparentes e reguladas, em contraposição à opacidade característica da primeira geração de criptomoedas.