Com tantos obituários de criptomoedas, é importante conhecer qual a real situação do mercado

Divulgação/Unicorn Hunters No-coiners são aqueles que acreditam que as criptomoedas estão fadadas ao fracasso



Em 2023, o Bitcoin foi declarado “morto” sete vezes, a menor quantidade registrada nos últimos 10 anos. Alguns consideram essa constatação um indicador da mudança da percepção pública em relação às criptomoedas e preveem que, nos próximos anos, a adoção e a confiança nos ativos digitais continuarão aumentando, impulsionadas pela regulamentação. Enquanto esse novo patamar ainda não é alcançado, acreditar ou não nos mitos sobre as criptomoedas é o que separa os no-coiners dos veteranos. O termo no-coiner é utilizado pela comunidade cripto para nomear aqueles que acreditam que as criptomoedas estão fadadas ao fracasso ou terão um valor mínimo no futuro. Por causa dessa crença, são pessoas que não adquirem nenhuma moeda digital.

Opiniões como essas, no entanto, não são respaldadas por evidências. Segundo a Goldman Sachs, 2023 foi o ano da institucionalização do mercado cripto, e essa tendência deve ser reforçada pela tão esperada aprovação de um ou vários ETFs do Bitcoin nos Estados Unidos. De acordo com a Glassnode, “2023 foi um ano excepcional para os ativos digitais, com um aumento máximo da capitalização de mercado do Bitcoin, que atingiu um pico de +172%. O ecossistema como um todo também teve um ano forte, com o Ethereum e segmentos mais amplos de altcoins experimentando um crescimento de +90% em seus limites de mercado”. Portanto, quem deseja se afastar da perspectiva no-coiner e investir em criptomoedas deve começar derrubando os seguintes mitos:

As criptomoedas são uma moda passageira

Desde o surgimento do Bitcoin, em 2009, as criptomoedas passaram por vários ciclos de alta e queda, tal como acontece com os mercados tradicionais. Esses ciclos têm sido usados como argumento para afirmar que esta tendência vai desaparecer, mas, segundo o Triple A, existem atualmente 420 milhões de usuários de criptoativos no mundo, e o preço do Bitcoin aumentou mais de 173.000% entre 2015 e 2023. Espera-se que o mercado de criptomoedas cresça a uma taxa composta de crescimento anual de 56,4% até 2025, e não há sinais de que esta modalidade vá desaparecer.

As criptomoedas não são seguras

O blockchain está baseado em uma tecnologia que permite registrar e corroborar todas as transações feitas com criptoativos por meio de código aberto que pode ser verificado por qualquer pessoa. O último relatório da empresa de inteligência blockchain TRM Labs mostra uma redução de mais de 50% nas perdas causadas por hackers de criptomoedas durante 2023 em comparação com 2022, graças a melhorias na segurança do setor.

Criptomoedas não têm lastro

Este é um dos argumentos mais comuns e baseia-se na falta de respaldo das criptomoedas em ativos tangíveis. Embora este seja um dos mitos mais propagados, há casos como o das stablecoins, cujo desenvolvimento baseia-se no fato de cada valor em circulação contar com um ativo equivalente que o lastreia, como o dólar americano. Além disso, entre as criptomoedas de última geração, destacam-se alguns exemplos como a Unicoin, que é lastreada em ativos como bens tangíveis e ações de empresas com potencial para atingir uma avaliação de um bilhão de dólares.

Esta criptomoeda tem um portfólio de imóveis avaliado em mais de US$ 1,3 bilhão graças ao seu programa Unicoin140, que oferece a oportunidade de negociar imóveis a 140% do seu valor de avaliação na aquisição de criptomoedas. Aprofundar-se no universo das criptomoedas é fundamental para conhecer todo o seu potencial e realizar transações de forma segura. Muitos acreditam que uma regulamentação adequada pode fazer com que estas moedas ofereçam mais segurança do que as finanças tradicionais, colaborando para que a quantidade de no-coiners alimentando mitos seja cada vez menor.