Unicorn Hunters #03: Câncer de tireoide: evolução da medicina e tecnologia em prol dos pacientes

Reprodução/Jovem Pan News O médico, cientista e CEO da Genepro DX, Hernan Gonzalez, apresenta aos caçadores de unicórnios uma proposta com tecnologia médica, capaz reduzir a incerteza de diagnosticar um problema de saúde global: o câncer de tireoide



A suspeita do câncer de tireoide pode significar procedimento invasivo para muitos pacientes. Acontece que na maioria das vezes basta um simples exame. Pensando nisso, o médico, cientista e CEO da Genepro DX, Hernan Gonzalez, ajudou a desenvolver a ThyroidPrint, uma solução para diagnosticar esse tipo da doença e evitar 88% das operações cirúrgicas. “O paradigma custa bilhões aos sistemas de saúde todos os anos. Mas na minha empresa resolvemos esse problema desenvolvendo um teste, que utiliza uma amostra de biopsia da tireoide colhida com uma agulha fina, para então testarmos um conjunto específico de genes por PCR, assim como a Covid. Depois seguimos com algoritmo desenvolvido para aprendizado de máquina e, enfim, ter um resultado preciso”, explica Gonzalez.

Cada kit do teste ThyroidPrint custa cerca de US$ 4 mil e consegue prever se um nódulo tireoidiano é benigno com uma certeza superior a 95%. Uma informação que animou os especialistas do Círculo do Dinheiro no programa Unicorn Hunters, reality televisivo que procura, com o conhecimento de experientes investidores, potenciais unicórnios. Para Hernan Gonzalez, o programa foi uma forma de divulgar a empresa mundialmente, além de conseguir levantar os US$ 50 milhões que precisava para financiar todas as atividades necessárias e ter acesso ao mercado.

Com uma validação pré-monetária de US$ 120 milhões, os especialistas ficaram animados, ainda mais com a alta margem de lucro, já que o custo da testagem não ultrapassa US$ 200. Seis dos sete caçadores de unicórnios resolveram investir na ThyroidPrint. Apenas o cofundador da Apple, Steve Wozniak, decidiu não investir. “Ainda tenho muitas incertezas e sentimentos pessoais. Eu não topo”, concluiu o investidor.

O Unicorn Hunters é um programa de negócios, que conecta investidores a empresários de setores inovadores. Por meio da Unicoin, a primeira criptomoeda da próxima geração projetada para ser estável e gerar riqueza, o programa impulsiona startups com potencial de unicórnios. A veiculação é feita com exclusividade no Brasil pela Jovem Pan News. Os episódios são exibidos aos domingos, às 17h30, na TV Jovem Pan, aplicativo Panflix e nas multiplataformas. Saiba mais sobre o programa AQUI, na página especial da atração no portal da Jovem Pan.