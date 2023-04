Unicorn Hunters #12: Empresária lança aplicativo de saúde para imunossuprimidos

Tecnologia visa reduzir os sintomas de doenças autoimunes em mais de 90% das pessoas, com o reconhecimento da casualidade entre os alimentos ingeridos e as manifestações no corpo

Durante apresentação, a empresária Mette Dyhrberg deve convencer os hábeis investidores de que a Mymee será um unicórnio, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, que levam anos atrás de diagnósticos mais precisos para obter bons resultados



Neste episódio de Unicorn Hunters, o Círculo do Dinheiro e os investidores pelo mundo conhecem a Mymee, uma empresa que ajuda pessoas com doenças autoimunes, apresentada pela fundadora e CEO, Mette Dyhrberg. “Vim contar minha história, mas é a história de milhões de pessoas. Muitos estão sentados em casa sentido que esse caminho é longo e solitário, e eu só quero dizer que não é da sua cabeça”, explicou. O projeto iniciou quando Mette passou de modelo com muitos trabalhos, para uma pessoa que mal conseguia andar até os testes. “Fui diagnosticada com cinco transtornos autoimunes. Consultei inúmeros médicos, tomei medicamentos pesados, mas nada resolvia. Então tomei conta do meu destino e hackeei minha própria saúde. O Mymee é o meio de retomar o controle de você mesmo. Meu eu”.

A empresária também afirmou durante apresentação, que as doenças autoimunes estão cada vez mais frequentes. “Na geração dos meus pais, era uma pessoa imunossuprimida a cada 400. Na nossa, é uma a cada cinco. Milhões de pessoas passam anos sofrendo porque os medicamentos falham em três a cada quatro casos. Atualmente, doenças autoimunes são a principal causa de morte de mulheres entre 15 e 49 anos”, detalhou a Dyhrberg.

A tecnologia é um programa clinicamente validado, que ajuda a reduzir os sintomas de doenças autoimunes em mais de 90% das pessoas. A abordagem consiste em três elementos-chave: registro, detecção e abordagem profissional. Ou seja, o aplicativo para celular possui uma ferramenta de detecção visual. Basta tirar uma foto do que come e bebe. Essas informações mais os sintomas são transformamos em algo compreensível, indicando a casualidade entre o que você faz e como isso se manifesta no corpo. A abordagem é comandada por coachs de saúde certificados, que transformam os elementos de aprendizagem de máquina em um plano personalizado. A partir disso, o profissional ajuda a evitar gatilhos e a fazer pequenas mudanças duráveis ao longo do tempo. O programa consiste em 16 semanas, e custa US$ 499 por mês, ou US$ 1800 para todo período da assistência.

O Mymee conta com sede em Nova York, possui 44 funcionários e já levantou US$ 8,7 bilhões. Agora, a meta é captar US$ 20 milhões para ampliar o alcance e operações. Após toda apresentação, o Círculo do Dinheiro ficou intrigado, além de muito receoso com toda proposta da tecnologia. Em unanimidade, o valor do programa foi o grande entrave das negociações, o que rendeu diversas perguntas para Mette Dyhrberg.

Com todas as questões esclarecidas, os hábeis investidores e caçadores de unicórnios cederam. “Confesso que, quando nos reunimos antes da apresentação e falamos do seu projeto, estávamos muito céticos, mas você superou com sucesso a maioria de nossas preocupações”, disse Alex Konanykhin. Moe Vela também foi um deles: “Eu ia dizer não, mas agora digo sim”. Com isso, o veredito foi de sete a sete, placar que impressionou Lance Bass. “Como chamamos isso? Um super unicórnio?”

