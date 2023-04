Unicorn Hunters #13: Grocery Shopii apresenta forma de fazer compras no mercado sem sair de casa

Software de planejamento de refeições e receitas promete agilizar o processo e economizar tempo; projeto foi apresentado no programa Unicorn Hunters

Reprodução/Jovem Pan News CEO da Grocery Shopii apresenta software que promete aumentar o lucro das mercearias



Difícil encontrar alguém que não acredite na preciosidade do tempo. Essa foi a cartada inicial da fundadora e CEO da Grocery Shopii, durante apresentação para o Círculo do Dinheiro de Unicorn Hunters. Especialista na área de Marketing Digital, Katie Hotze elaborou um software de planejamento de refeições para mercearias e, consequentemente, para os consumidores. A proposta é simples: basta abrir o aplicativo do mercado, escolher uma receita e, ao finalizar o carrinho, todos os ingredientes são adicionados na sacola. “Gastamos 53 horas por ano andando pelos corredores em busca de algo para cozinhar. Quando os mercados utilizam essa tecnologia nos próprios sites, os clientes podem planejar refeições e fazer as compras em apenas cinco minutos”, explicou Hotze. Segundo a empreendedora, a pandemia fez com que as compras online de mercearias disparassem, com previsão de aumento, só nos Estados Unidos, de US$ 100 bilhões anualmente nos próximos quatro anos. “Antes da Covid-19, entre 50% e 60% dos pequenos mercados não estavam na internet. Hoje, temos mais de 88% com presença digital. Foi uma questão de sobrevivência. Na minha área, o que importa é a conversão, impressões não significam nada. É hora de ganhar dinheiro online, e por isso estamos fazendo conversões com as receitas”, defendeu.

Após apresentação, os caçadores de unicórnios aproveitaram para tirar as dúvidas sobre contratos, licenciamentos, padrão de tecnologia, marketing e perspectiva das finanças. Para os hábeis investidores, além de uma boa ideia, é importante que o negócio tenha escalabilidade e não seja facilmente derrubada por grandes empresas, já que o foco de Katie Hotze é o pequeno e médio empreendedor, gerando competitividade similar no meio digital. “Queremos capacitar os mercados de bairro para poderem competir com as grandes redes. As mercearias vão perder a batalha se não pudermos capacitá-los”, afirmou. Com todas as dúvidas esclarecidas, o Círculo do Dinheiro chegou ao veredito. Cinco dos sete integrantes aceitaram investir na empresa com avaliação pré-monetária em US$ 15 milhões a US$ 40 milhões. Rosie Rios, ex-tesoureira dos Estados Unidos e Steve Woxniak, cofundador da Apple, não embarcaram de primeira, mas após o sim dos colegas, optaram por apoiar a Grocery Shopii . Placar final, sete de sete, com direito a mutos elogios sobre a apresentação e potencial da tecnologia.

Por dentro do reality show

O Unicorn Hunters é um programa de negócios, que conecta investidores a empresários de setores inovadores. A veiculação é feita com exclusividade no Brasil pela Jovem Pan News. Os episódios são exibidos aos domingos, às 18h, na TV Jovem Pan, aplicativo Panflix e nas multiplataformas. Saiba mais sobre o programa AQUI na página especial da atração no portal da Jovem Pan.