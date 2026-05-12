O borrachudo em Ilhabela: riscos da picada e medidas de proteção

Informações gerais sobre o inseto, as reações à picada e as principais formas de prevenção e cuidados

Divulgação Praia de Ilhabela



A presença de borrachudos é uma característica conhecida do ecossistema de Ilhabela, um arquipélago no litoral norte de São Paulo. Embora sejam um indicador da qualidade ambiental, suas picadas podem causar reações incômodas e, em alguns casos, mais severas. Compreender o que é o mosquito típico de Ilhabela, como se proteger da picada do borrachudo e o que fazer se for picado é fundamental para a saúde e o bem-estar de moradores e visitantes. Este artigo oferece informações gerais e estabelecidas sobre o tema, com foco em prevenção e cuidados básicos, sem substituir a orientação de um profissional de saúde.

O que é o borrachudo e por que ele é comum em Ilhabela?

O borrachudo não é um mosquito, mas sim um inseto do gênero Simulium, conhecido cientificamente como simulídeo. Sua proliferação está diretamente ligada a ambientes com água limpa e corrente, como os rios e cachoeiras abundantes em Ilhabela. A fêmea do borrachudo necessita de sangue para a maturação de seus ovos, e por isso pica seres humanos e outros animais.

A picada do borrachudo é diferente da de um pernilongo. O inseto não possui um aparelho sugador longo; em vez disso, ele utiliza suas mandíbulas para “raspar” a pele, criando uma pequena lesão para se alimentar do sangue. Durante esse processo, ele injeta uma saliva com substâncias anticoagulantes e anestésicas, que são as principais responsáveis pelas reações inflamatórias e alérgicas no local.

Reações comuns à picada do borrachudo

A reação à picada do borrachudo pode variar significativamente de pessoa para pessoa, dependendo da sensibilidade individual e do número de picadas. As manifestações locais são as mais frequentes e geralmente não representam um risco grave à saúde, embora possam ser bastante desconfortáveis.

Os sinais e sintomas mais comuns no local da picada incluem:

Dor ou ardência imediata no momento da picada;

Um pequeno ponto de sangramento no centro da lesão;

Formação de uma pápula, um pequeno caroço avermelhado e endurecido;

Coceira intensa (prurido), que pode durar vários dias;

Inchaço (edema) na área afetada, que pode ser localizado ou se espalhar;

Em indivíduos mais sensíveis, as reações podem ser mais intensas, com inchaço significativo e coceira persistente. Reações alérgicas sistêmicas, embora raras, podem ocorrer e exigem atenção médica imediata.

Como se proteger e o que fazer em caso de picada

Adotar medidas preventivas é a forma mais eficaz de evitar o desconforto causado pelos borrachudos. Caso a picada ocorra, alguns cuidados gerais podem ajudar a aliviar os sintomas e prevenir complicações, como infecções secundárias.

Medidas gerais de prevenção

Uso de repelentes: Aplique repelentes de alta eficácia, especialmente aqueles contendo Icaridina ou DEET em concentrações adequadas, nas áreas expostas da pele. Siga sempre as instruções do fabricante;

Vestuário adequado: Use roupas de manga comprida, calças e meias, preferencialmente de tecidos grossos e cores claras, pois cores escuras atraem mais os insetos;

Evitar horários de pico: Os borrachudos são mais ativos no início da manhã e no final da tarde. Se possível, evite a exposição ao ar livre nessas horas, principalmente perto de matas e cachoeiras;

Telas de proteção: Instalar telas em portas e janelas de residências e hospedagens ajuda a manter os insetos afastados dos ambientes internos;

Cuidados gerais após a picada

Higienização: Lave o local da picada com água e sabão neutro para limpar a área e reduzir o risco de infecção;

Compressas frias: Aplique compressas de gelo ou água fria sobre a picada por alguns minutos. Isso pode ajudar a reduzir o inchaço e a aliviar a coceira;

Evitar coçar: Embora a coceira seja intensa, é fundamental não coçar o local. As unhas podem causar ferimentos na pele, abrindo uma porta para a entrada de bactérias e o desenvolvimento de infecções secundárias;

Este artigo tem caráter estritamente informativo e não substitui uma consulta médica. As informações apresentadas descrevem aspectos gerais sobre a picada do borrachudo e medidas de prevenção. Se a reação à picada for muito intensa, os sintomas persistirem por muitos dias, ou se surgirem sinais de infecção (como vermelhidão crescente, calor, dor intensa ou pus), é indispensável procurar avaliação de um profissional de saúde qualificado.