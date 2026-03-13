A estrutura que conecta todo o corpo e pode estar por trás de muitas dores

Alterações na fáscia podem provocar dor, rigidez e limitações de movimento mesmo quando exames não mostram alterações, explica a fisioterapeuta Monica Schapiro

Durante muitos anos, aprendemos a dividir o corpo em partes: músculos de um lado, ossos de outro, articulações, nervos e órgãos. Essa forma de estudar é útil, mas não conta a história completa. Existe um tecido que conecta todas essas estruturas, formando uma rede contínua da cabeça aos pés. Esse tecido é a fáscia.

O que é a fáscia e por que ela importa

A fáscia é um tipo de tecido conjuntivo que envolve, sustenta e interliga músculos, ossos, vasos sanguíneos, nervos e órgãos internos. Imagine uma malha tridimensional que atravessa o corpo inteiro, dando forma, suporte e organização às estruturas. Ela não está apenas “em volta” das partes; ela integra tudo. Quando olhamos o corpo sob a perspectiva da fáscia, deixamos de enxergá-lo como peças isoladas e passamos a compreendê-lo como um sistema conectado.

Por muito tempo, a fáscia recebeu pouca atenção na formação tradicional em saúde. Hoje, no entanto, pesquisas em anatomia e biomecânica mostram que ela desempenha um papel fundamental na transmissão de forças, na coordenação do movimento e até na percepção da dor.

Por que a fáscia pode influenciar a dor

Muitas pessoas convivem com dores persistentes, sensação de rigidez ou “travamento”, mesmo após exames que não mostram alterações significativas em músculos ou articulações. Em alguns desses casos, a fáscia pode estar envolvida.

Esse tecido é ricamente inervado, ou seja, possui muitas terminações nervosas. Alterações na sua mobilidade, elasticidade ou hidratação podem gerar tensão e desconforto. Como ela forma uma rede contínua, uma restrição em uma região pode repercutir em outra. É por isso que, às vezes, a dor não está exatamente no ponto em que o problema começou.

Isso não significa que toda dor tenha origem fascial, nem que o diagnóstico seja simples. Cada caso precisa ser avaliado individualmente, com exame clínico adequado. Mas ignorar a fáscia é deixar de considerar um componente essencial do funcionamento do corpo.

Movimento, postura e envelhecimento

A fáscia responde ao movimento. Ela se adapta às demandas que impomos ao corpo. Longos períodos sentados, sedentarismo, movimentos repetitivos e posturas mantidas por horas podem alterar sua qualidade e sua capacidade de deslizar entre as camadas do corpo.

Com o passar dos anos, também ocorrem mudanças naturais na composição dos tecidos, o que pode reduzir a elasticidade e a mobilidade. Por isso, manter-se ativo, variar posturas ao longo do dia e praticar exercícios orientados são estratégias importantes para a saúde global, inclusive da fáscia.

Quando entendemos que o corpo funciona como uma rede integrada, percebemos que tratar apenas o local da dor nem sempre é suficiente. A abordagem deve considerar o indivíduo como um todo, respeitando suas características, histórico e estilo de vida.

Falar sobre fáscia é ampliar o olhar sobre o corpo humano. Não se trata de modismo, mas de incorporar ao cuidado uma compreensão mais integrada da anatomia e do movimento. Quanto mais entendemos essa rede invisível que nos sustenta, mais conscientes nos tornamos sobre a importância do movimento, da prevenção e da avaliação adequada diante de qualquer sintoma persistente.

Monica Schapiro | CREFITO – 423396-F

Fisioterapia

