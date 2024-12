A nova era da ortopedia com impressão 3D

Embora as evidências científicas ainda estejam em processo de amadurecimento, tudo indica que estamos caminhando para um futuro em que a impressão 3D será indispensável na Medicina

Freepik



A impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva, revolucionou diversos setores desde seu surgimento na década de 1980. Inicialmente, essa tecnologia foi utilizada na indústria para prototipagem rápida, permitindo a criação de modelos tridimensionais em camadas a partir de arquivos digitais. Ao longo dos anos, avanços significativos permitiram que a impressão 3D fosse aplicada na indústria automotiva, aeroespacial, de moda e, mais recentemente, na área médica.

No campo da Ortopedia, especialmente na Cirurgia do Quadril, a impressão 3D traz benefícios notáveis:

Criação de modelos anatômicos: tomografias . Esses modelos permitem que os cirurgiões planejem os procedimentos com maior precisão e personalização, entendendo melhor as dificuldades de cada caso. Isso aumenta a segurança e reduz o tempo da cirurgia. cópias exatas de estruturas anatômicas podem ser criadas a partir de exames de imagem, como. Esses modelos permitem que os cirurgiões planejem os procedimentos com maior precisão e personalização, entendendo melhor as dificuldades de cada caso. Isso aumenta a segurança e reduz o tempo da cirurgia.

Guias cirúrgicos personalizados: o planejamento avançado possibilita a criação de guias específicos para cada paciente. Esses guias podem ser utilizados, por exemplo, para direcionar a colocação de um implante ou facilitar o alinhamento de fraturas, entre outras aplicações.

Implantes em titânio poroso: esses implantes, fabricados com impressoras 3D industriais, possuem superfícies que imitam a estrutura trabecular do osso humano. Isso promove uma melhor integração entre o osso e o implante, de acordo com evidências atuais.

Próteses sob medida: em casos complexos, nos quais a anatomia do paciente é muito diferente do padrão, ou em perdas ósseas extensas, já é possível produzir próteses adaptadas exatamente às necessidades do indivíduo. Isso proporciona soluções personalizadas e eficazes.

Bioimpressão 3D: a tecnologia de bioengenharia associada à impressão 3D poderá, no futuro, possibilitar a criação de uma prótese “viva”, produzida por impressão 3D e povoada com células do próprio paciente.

A impressão 3D já se mostra útil em muitos aspectos, trazendo soluções inovadoras para casos desafiadores. Embora as evidências científicas ainda estejam em processo de amadurecimento, tudo indica que estamos caminhando para um futuro em que a impressão 3D será indispensável na Medicina, tornando-se um caminho sem volta.

*Por Dr. Thiago S. Busato – CRM/PR 20484

Ortopedista, Membro do Corpo Editorial do The Journal of Arthroplasty

Diretor Científico da Sociedade Brasileira do Quadril