Anabolizantes: o atalho que pode causar derrame e infarto

Mesmo com acompanhamento, essas drogas engrossam o sangue, alteram o colesterol e pressionam o coração, elevando o risco de coágulos, derrame e infarto

Drazen Zigic/Freepik Uso de anabolizantes provoca aumento do hematócrito e da viscosidade do sangue, tornando-o mais espesso e propenso à formação de coágulos



Nas academias e nas redes sociais, multiplicam-se corpos definidos e músculos volumosos. Ao lado da disciplina e da dieta, porém, cresce o uso de esteroides anabolizantes, muitas vezes vistos como um atalho para o corpo perfeito. O que poucos sabem é que, por trás dos ganhos estéticos, existe um custo biológico alto — e que nenhum tipo de supervisão médica elimina completamente o risco.

O que acontece no organismo

Os anabolizantes são derivados sintéticos da testosterona. Quando utilizados em doses acima das necessidades fisiológicas — algo comum em ciclos voltados ao ganho de massa muscular —, provocam uma série de alterações hematológicas e vasculares que comprometem o equilíbrio da circulação.

O uso de esteroides anabolizantes provoca aumento do hematócrito e da viscosidade do sangue, tornando-o mais espesso e propenso à formação de coágulos. Em paralelo, há uma elevação significativa do colesterol LDL — o “colesterol ruim” — e uma redução do HDL, o “colesterol protetor”, o que acelera o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Essas substâncias também causam lesão no endotélio vascular, a camada interna que reveste os vasos e regula o fluxo sanguíneo, prejudicando o controle natural da coagulação. Além disso, induzem aumento da pressão arterial e espessamento do músculo cardíaco, sobrecarregando o coração, favorecendo arritmias e aumentando o risco de embolias. Somadas, essas alterações criam um terreno propício para tromboses, infartos e acidentes vasculares cerebrais, mesmo em indivíduos jovens e aparentemente saudáveis.

O risco independe da supervisão médica

Um erro comum é acreditar que o acompanhamento médico e os exames periódicos tornam o uso seguro. Estudos publicados em revistas científicas como Circulation, Stroke e Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism demonstram que, mesmo sob supervisão e com parâmetros laboratoriais aparentemente normais, o uso prolongado de testosterona e de seus derivados pode causar espessamento do sangue, inflamação dos vasos e disfunção endotelial.

Em outras palavras, o risco é inerente ao uso de doses suprafisiológicas, mesmo quando há monitoramento. Os efeitos ocorrem em nível celular e microvascular, e não há exames capazes de prever com precisão quem desenvolverá complicações graves.

O AVC dos jovens

O acidente vascular cerebral isquêmico acontece quando o fluxo de sangue para uma área do cérebro é interrompido, geralmente por um coágulo. Sem oxigênio, as células nervosas começam a morrer em minutos. Entre usuários de anabolizantes, o evento costuma surgir de forma súbita: fraqueza ou dormência em um lado do corpo, fala arrastada, perda de visão, tontura ou desequilíbrio.

Casos clínicos descritos na literatura médica relatam homens entre 20 e 40 anos, sem doenças prévias, que sofreram infartos cerebrais após ciclos de testosterona, trembolona, oxandrolona ou estanozolol. Em muitos deles, o hematócrito estava acima de 55% e o colesterol HDL extremamente baixo – alterações suficientes para desencadear uma trombose cerebral, mesmo em indivíduos jovens e fisicamente ativos.

O paradoxo da estética

O uso de anabolizantes cria um paradoxo evidente: enquanto melhora a aparência e o desempenho físico a curto prazo, deteriora silenciosamente o sistema vascular. Essas substâncias ampliam a força muscular, mas sobrecarregam o coração e comprometem a circulação. O resultado é um corpo aparentemente saudável, porém vulnerável a eventos graves.

Especialistas em endocrinologia e medicina esportiva alertam que não existe dose “segura” de anabolizantes quando o objetivo é puramente estético ou de performance, pois qualquer elevação crônica dos níveis hormonais acima do fisiológico já interfere no metabolismo cardiovascular.

A reversão é possível — mas nem sempre completa

A interrupção do uso pode normalizar parte das alterações laboratoriais em algumas semanas ou meses. No entanto, quando há um evento vascular, as sequelas costumam ser permanentes. Mesmo jovens que sobrevivem a um AVC podem apresentar déficits motores, dificuldade de fala, fadiga e alterações cognitivas, com impacto profundo na qualidade de vida.

Por isso, a prevenção deve vir antes da primeira aplicação. O uso recreativo de hormônios não é inofensivo: seus riscos vão muito além da estética.

Cuidar do corpo sem agredir o cérebro

Buscar saúde, força e autoestima é legítimo – mas deve ser feito com equilíbrio. Treinos bem planejados, alimentação adequada, sono de qualidade e avaliação médica em caso de suspeita de deficiência hormonal são caminhos seguros e eficazes.

A medicina esportiva moderna oferece alternativas seguras, mas nenhuma delas inclui o uso prolongado de hormônios em níveis tóxicos. O verdadeiro conceito de performance está em respeitar os limites do corpo e proteger o que ele tem de mais vital: o cérebro. Um físico pode ser reconstruído com esforço. Um cérebro lesionado, não.

Sinais de alerta de AVC (mesmo em jovens)

Fraqueza ou dormência súbita em um lado do corpo

Dificuldade para falar ou compreender palavras

Perda súbita de visão em um ou ambos os olhos

Tontura, desequilíbrio ou perda de coordenação

Dor de cabeça súbita e muito intensa

Diante de qualquer desses sintomas, procure atendimento de emergência imediatamente. No AVC, cada minuto conta.

Dr. Diego Bandeira – CRM/CE 11.379 | RQE 11.817

Neurologista

Membro da Brazil Health