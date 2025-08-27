Angioplastia coronária: tratamento minimamente invasivo que salva vidas

Avanços tecnológicos possibilitam cuidados cada vez menos invasivos e mais eficazes para pacientes cardíacos

Freepik Doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil, segundo o Ministério da Saúde



Com milhares de procedimentos realizados todos os anos no Brasil, a angioplastia coronária representa uma ferramenta fundamental para salvar vidas e devolver qualidade de vida aos pacientes cardíacos. As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e por isso é importante entender como os avanços da medicina podem reduzir esse impacto, como o procedimento de angioplastia coronária, que se destaca como um dos meios mais eficazes para tratar obstruções nas artérias do coração.

Como funciona a angioplastia?

É um procedimento minimamente invasivo que ajuda a “desentupir” artérias do coração que estão estreitadas ou bloqueadas. A técnica utiliza um cateter — um tubo fino que é introduzido pelo braço ou pela virilha — que chega até a artéria obstruída. No local, um pequeno balão é inflado para abrir a passagem do sangue, e em muitos casos é colocado um stent, uma espécie de “mola” que mantém a artéria aberta.

Indicações do procedimento

O procedimento pode ser feito em situações de emergência, como no infarto agudo do miocárdio, ou em casos em que o paciente apresenta dor no peito (angina) causada por estreitamento das artérias. Também é indicado quando os medicamentos não são suficientes para controlar os sintomas.

Sintomas que podem indicar a necessidade de angioplastia

Dor no peito (angina)

Falta de ar

Fadiga e cansaço excessivo

Palpitações e desconforto ao esforço

Principais benefícios do procedimento

Recuperação rápida, muitas vezes com alta hospitalar em até 48 horas

Alívio da dor no peito e melhora significativa da qualidade de vida

Redução do risco de complicações cardíacas graves

Avanços na angioplastia coronária

Nos últimos anos, a angioplastia coronária passou por avanços significativos que aumentaram a segurança e a eficácia do procedimento. Um dos principais destaques são os stents farmacológicos de última geração, que liberam medicamentos e reduzem consideravelmente o risco de reobstrução das artérias. Além disso, as técnicas de imagem intravascular, como o IVUS (Ultrassom Intravascular) e o OCT (Tomografia de Coerência Óptica), permitem maior precisão na avaliação das lesões e na colocação do stent.

Outro progresso importante é a popularização da angioplastia transradial, realizada pela artéria do punho, que proporciona menor desconforto para o paciente e acelera o tempo de recuperação. Esses avanços consolidam a angioplastia como um dos tratamentos mais modernos e seguros para doenças das artérias coronárias.

Cuidados essenciais após o procedimento

Buscar acompanhamento médico é fundamental

Manter o uso de medicamentos indicados, como anticoagulantes e estatinas

Adotar hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e abandono do tabagismo

A angioplastia coronária representa um marco no tratamento das doenças cardíacas, oferecendo alívio rápido dos sintomas e melhora na qualidade de vida. O sucesso a longo prazo depende não apenas da tecnologia, mas também dos cuidados após o procedimento, sendo não só um tratamento, mas parte de uma estratégia completa de prevenção e controle das doenças coronárias.

Dr. Marco Wainstein – CRM 19951

Coordenador da Hemodinâmica do Hospital Moinhos de Vento