Ansiedade infantil: quando se preocupar e como oferecer apoio eficaz

Sentir medo, preocupação e insegurança faz parte do desenvolvimento infantil. São reações naturais diante de situações novas ou desafiadoras, como o primeiro dia de aula ou dormir longe dos pais. No entanto, quando essas emoções se tornam intensas, persistentes e começam a interferir na rotina da criança, pode ser um sinal de transtorno de ansiedade — condição que merece atenção e cuidado.

O que caracteriza um transtorno de ansiedade na infância

O transtorno de ansiedade infantil ocorre quando os medos deixam de ser proporcionais às situações enfrentadas. A criança continua apresentando sintomas mesmo após receber apoio e segurança, ou reage de forma extrema a situações comuns do dia a dia — como ir à escola, falar com desconhecidos ou dormir sozinha.

A importância do diagnóstico precoce

Os transtornos de ansiedade figuram entre os problemas psiquiátricos mais comuns na infância e adolescência. Estima-se que entre 7% e 12% das crianças apresentem algum transtorno de ansiedade diagnosticável. Se não tratados, esses distúrbios podem persistir na vida adulta e aumentar o risco de depressão, dificuldades acadêmicas, baixa autoestima e isolamento social.

O diagnóstico pode englobar diferentes tipos de ansiedade, como:

ansiedade de separação

fobia social

transtorno de ansiedade generalizada

transtorno do pânico

fobias específicas

agorafobia

mutismo seletivo

Sintomas que merecem atenção

medo intenso de ficar longe dos pais ou de realizar atividades cotidianas

preocupações excessivas e persistentes

dificuldade para dormir

irritabilidade ou crises de choro

queixas físicas frequentes, como dor de barriga, dor de cabeça, sudorese, tremores, taquicardia e falta de ar

recusa escolar ou retraimento social

Esses sinais podem variar conforme a idade e o tipo de transtorno, mas, em geral, impactam o desempenho escolar, as relações sociais e o bem-estar emocional da criança.

Família e escola: pilares na identificação e no apoio

Educadores e familiares estão em posição privilegiada para perceber mudanças comportamentais. Crianças ansiosas podem:

ter dificuldade para se concentrar

recusar atividades em grupo

demonstrar medo exagerado de errar ou ser julgadas

se isolar ou apresentar comportamento desafiador

A escola pode contribuir oferecendo um ambiente acolhedor e mantendo diálogo constante com os pais. Estes, por sua vez, devem escutar sem julgamentos, reconhecer o sofrimento da criança e buscar ajuda profissional ao perceber que o medo está interferindo na rotina.

Quando e como buscar ajuda especializada

É recomendável procurar um psicólogo infantil quando os sintomas persistirem por mais de quatro semanas e estiverem prejudicando a vida cotidiana da criança. Um psiquiatra infantil pode ser indicado para uma investigação diagnóstica mais detalhada ou avaliação da necessidade de medicação — algo que deve ser feito com cautela e acompanhamento constante.

A avaliação clínica envolve entrevistas com a criança e os responsáveis, aplicação de instrumentos padronizados e, sempre que possível, informações dos professores. Muitas vezes, a criança se expressa com mais facilidade por meio de desenhos ou brincadeiras do que em conversas diretas.

Atenção e cuidado podem mudar tudo

Transtornos de ansiedade na infância podem ser confundidos com timidez, birra ou preguiça. Ignorar os sinais significa perder a chance de oferecer à criança ferramentas para lidar com suas emoções e desenvolver autonomia. O diagnóstico precoce, o apoio da família e intervenções como a terapia cognitivo-comportamental fazem toda a diferença para que a criança cresça com mais saúde mental e segurança emocional.

*Por Alessandro Danesi – CRM 57.351 / RQE 57.526

Médico Pediatra e Head Nacional de Pediatria da Brazil Health