Anvisa mantém indicação de uso da vacina da Janssen, que recebeu restrições nos EUA

Para agência reguladora brasileira, benefícios do imunizante superam os riscos raros de coagulação sanguínea

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vacina da Janssen é uma das quatro aprovadas para uso no Brasil



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou nesta sexta, 6, que mantém a indicação de uso da vacina da Janssen contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante recebeu restrições da Food and Drug Administration (FDA) para o uso nos Estados Unidos na quinta, 5, devido ao risco baixíssimo de uma síndrome que causa a coagulação do sangue. No país norte-americano, as doses só devem ser aplicadas se não houverem outras vacinas disponíveis contra o coronavírus ou se o indivíduo estiver menos interessado em receber alguma das outras.

“Até o momento, os benefícios superam os riscos para todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. Assim, neste momento, a Agência não identifica a necessidade de ações regulatórias quanto à vacina da Janssen ou qualquer outra”, disse a agência. A Anvisa ainda ressaltou que o risco de síndrome de trombose com trombocitopenia (que envolve coágulos sanguíneos) é raríssimo e prescrito na bula; e que os casos normalmente ocorrem após a aplicação da primeira dose. Em uma reunião com a FDA, representantes do órgão brasileiro foram informados de que não há novidades em relação à segurança do imunizante. Por fim, a Anvisa ressaltou que a decisão sobre priorizar um imunizante cabe ao Ministério da Saúde e que mantém uma avaliação contínua da relação benefício-risco. O Ministério da Saúde não respondeu aos questionamento enviados pela Jovem Pan.