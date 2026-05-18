Anvisa suspende lotes de corticoide e remédios para colesterol

Agência determinou a suspensão da venda, distribuição e uso dos medicamentos; consumidores devem verificar os lotes afetados e seguir orientações das autoridades sanitárias

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Anvisa suspendeu lotes de um corticoide injetável e de medicamentos usados no tratamento do colesterol após identificar problemas de qualidade nos produtos. A medida foi publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial da União.

Segundo a agência, a decisão atinge um lote de fosfato dissódico de dexametasona e lotes de atorvastatina e rosuvastatina, após relatos de irregularidades como alteração no aspecto do medicamento e suspeita de troca de embalagens. Os próprios fabricantes iniciaram o recolhimento voluntário.

A orientação da Anvisa é para que pacientes e profissionais de saúde verifiquem os números dos lotes antes do uso.

Agência determinou ainda a apreensão, além da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso dos seguintes medicamentos por falta de registro, notificação ou cadastro:

Composto Cura Tudo

Composto Anti-álcool

Garrafada Cura Tudo

Ki Sinusite/Rinite

Composto Saúde do Homem

Composto Tira Fumo

Composto para Diabetes

Composto Taradão

Composto para Psoríase

Garrafada do Seu Geraldo

A medida também atinge todos os lotes dos seguintes fitoterápicos da Marca Status Verde: