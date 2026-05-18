Anvisa suspende lotes de corticoide e remédios para colesterol
Agência determinou a suspensão da venda, distribuição e uso dos medicamentos; consumidores devem verificar os lotes afetados e seguir orientações das autoridades sanitárias
A Anvisa suspendeu lotes de um corticoide injetável e de medicamentos usados no tratamento do colesterol após identificar problemas de qualidade nos produtos. A medida foi publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial da União.
Segundo a agência, a decisão atinge um lote de fosfato dissódico de dexametasona e lotes de atorvastatina e rosuvastatina, após relatos de irregularidades como alteração no aspecto do medicamento e suspeita de troca de embalagens. Os próprios fabricantes iniciaram o recolhimento voluntário.
A orientação da Anvisa é para que pacientes e profissionais de saúde verifiquem os números dos lotes antes do uso.
Agência determinou ainda a apreensão, além da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso dos seguintes medicamentos por falta de registro, notificação ou cadastro:
- Composto Cura Tudo
- Composto Anti-álcool
- Garrafada Cura Tudo
- Ki Sinusite/Rinite
- Composto Saúde do Homem
- Composto Tira Fumo
- Composto para Diabetes
- Composto Taradão
- Composto para Psoríase
- Garrafada do Seu Geraldo
A medida também atinge todos os lotes dos seguintes fitoterápicos da Marca Status Verde:
- Composto Anti-Diabetes
- Valeriana Composta
- Erva Baleeria
- 7 Magnésios
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