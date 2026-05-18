Jovem Pan > Saúde > Anvisa suspende lotes de corticoide e remédios para colesterol

Anvisa suspende lotes de corticoide e remédios para colesterol

Agência determinou a suspensão da venda, distribuição e uso dos medicamentos; consumidores devem verificar os lotes afetados e seguir orientações das autoridades sanitárias

  • Por Jéssica Nunes
  • 18/05/2026 22h51
  • BlueSky
Marcelo Camargo/Agência Brasil Anvisa

A Anvisa suspendeu lotes de um corticoide injetável e de medicamentos usados no tratamento do colesterol após identificar problemas de qualidade nos produtos. A medida foi publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial da União.

Segundo a agência, a decisão atinge um lote de fosfato dissódico de dexametasona e lotes de atorvastatina e rosuvastatina, após relatos de irregularidades como alteração no aspecto do medicamento e suspeita de troca de embalagens. Os próprios fabricantes iniciaram o recolhimento voluntário.

A orientação da Anvisa é para que pacientes e profissionais de saúde verifiquem os números dos lotes antes do uso.

Agência determinou ainda a apreensão, além da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso dos seguintes medicamentos por falta de registro, notificação ou cadastro: 

  • Composto Cura Tudo 
  • Composto Anti-álcool 
  • Garrafada Cura Tudo 
  • Ki Sinusite/Rinite 
  • Composto Saúde do Homem 
  • Composto Tira Fumo 
  • Composto para Diabetes 
  • Composto Taradão 
  • Composto para Psoríase 
  • Garrafada do Seu Geraldo 

A medida também atinge todos os lotes dos seguintes fitoterápicos da Marca Status Verde: 

  • Composto Anti-Diabetes  
  • Valeriana Composta  
  • Erva Baleeria  
  • 7 Magnésios  
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >